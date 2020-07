O Reino Unido decidiu manter Portugal fora da lista de países que podem ser visitados pelos britânico sem necessidade de cumprir quarentena no regresso. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo secretário de Estado dos Transportes, Grant Shapps.

De acordo com o jornal The Telegraph, o governo britânico decidiu "rejeitar" o pedido português para ser incluído nos "corredores aéreos", uma lista que conta já com 74 países, onde se inclui, por exemplo Espanha.

"Espanha continua na lista, apesar de, como Portugal, estar a lidar com um aumento do número de surtos, que forçou as autoridades regionais a reintroduzir restrições a nível local", reforça aquela publicação britânica.

A partir de 28 de julho, passam a fazer parte desta lista a Eslovénia, a Eslováquia, a Letónia, a Estónia e St Vincent.

[notícia em atualização]