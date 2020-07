Torneios de ténis internacionais cancelados na China

Veja também:

A decisão de cancelar e não de reagendar as competições segue-se ao anúncio feito pelas autoridades chinesas de suspender no país as competições desportivas internacionais este ano.

Todas as competições internacionais de ténis feminino na China foram canceladas até o final do ano devido à pandemia de Covid-19, anunciou, esta sexta-feira, a Associação de Jogadoras de Ténis (WTA). O mesmo foi decidido em relação ao Masters masculino de Xangai e ao Open de Pequim, informou a Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Na prática, foram cancelados mais de uma dezena de torneios que deveriam realizar-se em outubro e novembro, incluindo as finais da WTA.

De acordo com os dados oficiais, desde o início da epidemia a China registou 83.729 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.