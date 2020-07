Giro arranca com contra-relógio na Sicília

A Volta a Itália em bicicleta arranca a 3 de outubro, com as primeiras quatro etapas a decorrerem na região da Sicília, com um contra-relógio inaugural em Palermo, anunciou a organização da prova, esta sexta-feira.

A 103.ª edição da prova, inicialmente agendada para decorrer entre 9 e 31 de maio, iria começar em Budapeste, com as três primeiras etapas em solo húngaro, mas o adiamento devido à pandemia da covid-19 levou à reformulação do percurso.

Pela nona vez na sua história, a última em 2008, o Giro vai começar a ser disputado na Sicília, junto à Catedral de Monreale, Património Mundial da UNESCO, na zona metropolitana de Palermo.

O pelotão segue para a zona de Agrigento e terá a primeira subida de montanha na terceira etapa, no Monte Etna, que chega a uma altitude de 1775 metros.

A organização revelou apenas as primeiras quatro etapas, com o resto do percurso a ser desvendado nos próximos dias.

O Giro vai decorrer entre 3 e 25 de outubro, cinco meses após as datas iniciais.