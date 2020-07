Santa Clara joga pela melhor classificação de sempre

O Santa Clara recebe o Vitória de Guimarães, esta sexta-feira, no primeiro jogo da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, num dia para equipas tranquilas, com o Gil Vicente a jogar com o Paços de Ferreira.

A jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras, casa emprestada após a retoma, o Santa Clara, 10.º classificado, já igualou a melhor classificação pontual da sua história, com 42 pontos, menos sete do que o Vitória de Guimarães. Pode, esta noite, bater esse recorde e ainda alcançar a melhor classificação da sua história.

Em caso de vitória, os açorianos garantem o 9.º lugar e podem alcançar o 8.º posto, caso o Moreirense não vença o Tondela. A equipa de João Henriques pode bater a melhor classificação de sempre do clube, o 10.º lugar da temporada passada.

Os vimaranenses, sétimos posicionados, falharam o objetivo de garantir um lugar na Europa e procuram fechar a temporada a pontuar, num encontro que marca a despedida do treinador Ivo Vieira.

Despedida de Vítor Oliveira do Gil Vicente

No outro encontro do dia, o Gil Vicente, nono classificado, também se despede do treinador Vítor Oliveira, após uma temporada tranquila, no regresso à I Liga.

No último jogo da temporada, os barcelenses vão receber o Paços de Ferreira, 13.º classificado, que também já assegurou a manutenção.

No sábado decidem-se os lugares europeus, com Sporting e Sporting de Braga a lutarem pelo terceiro posto, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, jogando frente a Benfica e ao campeão FC Porto, respetivamente.

A última vaga para a Liga Europa será jogada no mesmo dia, com Famalicão e Rio Ave na luta, visitando Marítimo e Boavista, respetivamente.

A edição 2019/20 da I Liga termina no domingo, com a luta pela manutenção, com Tondela (33 pontos), Vitória de Setúbal (31) e Portimonense (30) a tentarem fugir ao destino de acompanhar o lanterna-vermelha Desportivo das Aves.