Banca de desejos e a crise do Aves

As últimas do mercado de transferências estão em destaque nas primeiras páginais dos jornais desportivos, esta sexta-feira.

"O Jogo" faz manchete com o interesse do FC Porto em Zaidu: "Míssil na lista". Dragões preparam proposta pelo veloz lateral-esquerdo do Santa Clara. "A Bola" garante que já há acordo por cinco anos. Os açorianos aguardam por uma abordagem concreta.

O "Record" anuncia que "Jesus quer guarda-redes". Técnico pretende nome de topo para a baliza. JJ pediu a Vieira plantel extenos e com soluções de qualidade para todas as frentes. SAD sem dinheiro para Cavani. "A Bola" informa que Jesus quer juntar Garay e Rúben Semedo a Rúben Dias.

O Sporting também está no ataque ao mercado e "O Jogo" revela que os leões desejam Marcus Edwards. O extremo está referenciado, mas o Vitória de Guimarães quer, no mínimo, 15 milhões de euros. O jornal acrescenta que Mourinho quer reavê-lo - Edwards foi jogador do Tottenham - e o Manchester United também está interessado.

A transferência do lateral-direito Porro, suspensa porque o jogador aguarda pela definição da I Liga para saber se o Sporting consegue acesso direto à fase de grupos, pode complicar-se. O Betis também está interessado no jogo do Manchester City, que esta época esteve cedido ao Valladolid.

O "Record", por outro lado, garante que a contratação de Feddal, ao Betis, está fechada e que Antunes está negociado. Em relação a Jemerson, central livre depois de terminar contrato com o Mónaco, o dirário da Cofina anuncia que está agradado com a possibilidade de se transferir para o Sporting.