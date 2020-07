Autocarro do Aves penhorado e rebocado

Além do autocarro, foram ainda arrestados outros bens como secretárias, cadeiras e televisores. Apesar de ter sido proibida a presença de qualquer elemento da SAD no estádio, Estrela Costa, gestora da sociedade, terá entrado nas instalações e retirado vários documentos.

O autocarro do Desportivo das Aves foi penhorado e rebocado, esta quinta-feira, na sequência de uma execução de uma providência cautelar de um processo judicial movido, de acordo com o jornal "Record", pela empresa de construção Engimov.

Na terça-feira, a direção do clube deu entrada com uma outra ação judicial no Tribunal da Comarca de Santo Tirso, a pedir a destituição dos órgãos sociais da SAD. O clube liderado por António Freitas solicita a destituição de Wei Zhao, presidente da SAD, e de Estrela Costa, acionista da Galaxy Believers, empresa que gere a administração.

O arresto de bens é mais um episódio que contribui para o agravamento da situação do Desportivo das Aves. A SAD não está a liquidar as suas obrigações com jogadores, equipa técnica, funcionários e fornecedores, e chegou mesmo a anunciar que o clube não se iria comparecer nos jogos das duas últimas jornadas do campeonato, com Benfica e Portimonense.

Foi o clube que resolveu o problema, com António Freitas a efetuar o pagamento da apólice dos seguros, do policiamento do jogo com o Benfica e do tratamento da relva. O dirigente assegurou, ainda, todas as condições para a deslocação ao Algarve.

Pelo meio, a SAD não permitiu o uso do autocarro, agora arrestado, e guardou o troféu da Taça de Portugal conquistada em 2018, retirando-o do local em que habitualmente está exposto, à entrada do estádio.