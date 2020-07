Imprensa inglesa elege Henderson como jogador do ano da Premier League

A Associação de Jornalista de Imprensa (FWA) inglesa elegeu Jordan Henderson como jogador do ano da Premier League. O capitão do Liverpool reuniu mais de 25% das preferências e sucede a Raheem Sterling, do Manchester City, que foi distinguido na época passada.

"Gostaria de dizer que estou muito lisonjeado pela distinção. Basta olhar para os vencedores anterior, com parte dos quais tive a benção de jogar, para perceber quão prestigiante é este prémio", disse o médio inglês.

Henderson, que contribuiu para a conquista do título pelo Liverpool, 30 anos depois, divide a eleição com os seus companheiros de equipa. "Devo muito a muita gente, mas é aos meus atuais companheiros de equipa que mais devo. Eles foram incríveis e também merecem este prémio", reconheceu.

O internacional inglês, de 30 anos, cumpre a nona temporada no Liverpool. Esta época foi utilizado em 40 jogos e marcou quatro golos.

Kevin De Bruyne, do Manchester City, e Marcus Rashford, do Manchester United, ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente, na eleição. Virgil van Dijk, Danio Mane, Aaron Wan-Bissaka, Sergio Aguero, Adama Traore, Danny Ings, Jack Grealish, James Maddison e Jonny Evans também receberam votos da FWA.