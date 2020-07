MotoGP. Miguel Oliveira com sexto melhor tempo do dia em Jérez

Miguel Oliveira fez o sexto melhor tempo no agregado das duas sessões de treinos livres do GP da Andaluzia, esta sexta-feira. O piloto português registou a sua melhor volta em 1'37.492, a 0.429s de Maverick Viñales, o mais rápido.

O tempo do piloto português já foi melhor do que o da qualificação de domingo, o que deixa antever uma melhor prestação na segunda corrida. Miguel Oliveira fixou a sua volta rápida na sessão da manhã. À tarde rodou em ritmo de corrida, não trocou de pneus, e fez o 14.º tempo.

As Yamaha dominaram a tabela de tempos, com Valentino Rossi a estabelecer o segundo melhor tempo do dia. As KTM também estiveram em bom plano, com três motos no "top-10". Destaque para o desempenho do "rookie" Brad Binder, que fez a terceira volta mais rápida, em 1'37.441.

Os melhores tempos foram alcançados na sessão matinal, com exceção de Zarco, Crutchlow e Rins, que rodaram mais depressa na sessão da tarde. Crutchlow e Rins, ainda a recuperar das quedas sofridas no primeiro Grande Prémio do ano, no domingo, também no circuito de Jérez de La Frontera, não estão a 100%.

Marc Márquez, que sofreu uma fratura no braço direito no domingo, foi operado na terça-feira, dado como apto na quinta e estará na qualificação de sábado com vista à corrida de domingo. Esta quinta-feira, a Honda não quis correr riscos e o campeão do mundo não participou nas sessões de treinos.

Fabio Quartararo, líder do Mundial de MotoGP, fez apenas o 14.º registo do dia, a 0.829s de Viñales.