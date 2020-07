Veríssimo garante imunidade do plantel do Benfica às notícias de mercado

Nélson Veríssimo não sente que os jogadores do Benfica estejam a ser afetados pela quantidade de notícias sobre possíveis reforços para a próxima temporada, desejados por Jorge Jesus.

"Tenho 16 anos de casa. Em todos os anos, de uma maneira ou outra, há saídas e entradas. Não sinto os jogadores afetados [pelas notícias]. É uma situação normal com que jogadores têm de lidar todos os anos. O dia-a-dia não foi afetado", garante.



Esta foi uma das investidas da comunicação social sobre Jorge Jesus, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sporting. Também questionado sobre o seu futuro no clube, Veríssimo reforça que o seu foco "vai até ao jogo com o FC Porto", a contar para a final da Taça de Portugal, a 1 de agosto.

Vitória com o Sporting tem "outra dimensão"

Antes desse desafio com os campeões nacionais, o Benfica fecha o campeonato com um dérbi, na Luz. O treinador reconhece que uma vitória no sábado "terá outra dimensão por ser um jogo contra o Sporting".

O adversário deverá apresentar-se com uma linha de cinco defesas, como é habitual nas equipas de Rúben Amorim, e a estratégia passa por a desmontar sempre que possível.

"A linha de cinco do Sporting cria-nos desafio porque temos de a desmontar. Já defrontámos outras equipas que jogam assim e soubemos como desmontar essa linha. Há grande vontade da equipa em fazer um grande jogo, reconhecendo qualidade à equipa do Sporting e mérito ao seu treinador", afirma.

Avaliações individuais

O Benfica já não tem qualquer objetivo classificativo na última jornada, ficará sempre em segundo lugar, mas há uma luta individual que Pizzi e Carlos Vinícius ainda estão a travar. O internacional português lidera a tabela de goleadores, com 18 golos, e Carlos Vinícius está segundo, com os mesmos 17 golos que Paulinho, do Braga. Taremi surge na quarta posição, com 16 golos marcados.

Veríssimo não menospreza as metas individuais, mas alerta que "o foco está sempre no coletivo".