O primeiro-ministro, António Costa, mostra-se chocado com a morte de mais de 70 animais em canis de Santo Tirso, na sequência de um incêndio.

"Eu não estava cá, mas ouvi o que disse, e bem, aquilo que foi o massacre chocante dos animais em Santo Tirso", afirmou António Costa em resposta ao deputado André Silva, do PAN, no debate do estado da Nação.

"É absolutamente intolerável o que aconteceu", disse António Costa, que aguarda conclusões das investigações em curso.