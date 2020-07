​Feiras do Livro de Lisboa e Porto. Descubra as diferenças

Começam com um dia de diferença e decorrem ambas até 13 de setembro. As Feiras do Livro de Lisboa e Porto vão este ano, pela primeira, vez coincidir no tempo, mas decorrem com regras diferentes. Enquanto em Lisboa as atividades paralelas estão suspensas, no Porto há concertos, conferências e outras atividades programadas.



A Feira do Livro de Lisboa, organizada pela Associação Portuguesa de Escritores e Livreiros (APEL), em colaboração com a Câmara de Lisboa, que chegou a estar programada para maio, vai arrancar a 27 de agosto no Parque Eduardo VII. À Renascença, Pedro Sobral, vice-presidente da APEL, explica que tentaram “salvaguardar ao máximo aquilo que é a grande festa do livro e o contato entre os autores e os leitores”.

Na 90.ª edição da feira haverá sessões de autógrafos, mas “tudo o resto”, como por exemplo “as sessões de lançamento, apresentações, eventos ligados à música ou os ‘showcookings’ não existirão”, explica Sobral.

Segundo este responsável da editora Leya, as atividades paralelas não acontecerão “porque poderão criar ajuntamentos” e Pedro Sobral aponta que “nem a APEL, nem a Câmara Municipal querem manchar uma edição criando a probabilidade de alguns eventos produzirem” esses ajuntamentos proibidos por lei.

Pelo contrário, a Feira do Livro do Porto, que arranca a 28 de agosto e decorre até 13 de setembro nos Jardins do Palácio de Cristal, tem previsto um conjunto de atividades paralelas, desde logo uma série de concertos ao final da tarde.

Em declarações à Renascença, Nuno Faria, comissário da feira organizada pela Câmara do Porto, explica que com a curadoria do Espaço Maus Hábitos montaram uma série de “concertos de bolso”.

Em dois palcos irão atuar “sobretudo bandas do Porto”, diz Nuno Faria, que detalha que os concertos decorrem de 28 de agosto a 12 de setembro com um concerto que vai juntar os pianistas Mário Laginha e Pedro Burmester. Serão “concertos curtos” explica este responsável que destaca o facto de a programação abranger estilos de música muito diferentes. Programado está também um ciclo de conversas em torno da literatura que tem a curadoria de Anabela Mota Ribeiro e do escritor José Eduardo Agualusa.

Ambas as organizações das feiras do Livro de Lisboa e Porto garantem, no entanto, que apertaram todas as medidas de segurança e higiene. No caso de Lisboa, o responsável da APEL, Pedro Sobral explica que quanto à circulação de público haverá “fluxos de entrada e saída independentes”, e quanto ao uso da máscara e limpeza das mãos será obrigatório “na entrada dos vários expositores e de cada praça” na feira.