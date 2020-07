E que tal uma voltinha no maior baloiço de Portugal?

É o maior do país. Tem mais de sete metros de altura, mais concretamente sete metros e sessenta centímetros. E há quem lhe chame o baloiço de sonho. Fica na freguesia de Cabana Maior, em Arcos de Valdevez.

O acesso ao baloiço é livre e permitido 24 horas por dia e oferece uma vista de 360º sobre a maravilha natural que é o Parque Nacional Peneda-Gerês.

O sonho nasceu em 2016, mas foi adiado por um incêndio que eclodiu na freguesia e consumiu milhares de hectares de floresta no Parque Nacional, conta à Renascença o presidente da junta de freguesia, Joaquim Campos.

Após uma candidatura de reflorestação daquela área, a autarquia local, liderada por Joaquim Campos, considerou ser esta a altura certa para concretizar o sonho.

E assim nasceu às portas do Parque Nacional Peneda-Gerês a maior estrutura de cordas e madeira do país, onde se pode estar, pensar, usufruir da natureza, entrar em contacto com as memórias de infância e aproveitar vistas de encher o olho.

O projeto foi lançado em maio, nas redes sociais. E do licenciamento à abertura, a 11 de julho, bastaram dois meses.

“O impacto tem sido muito bom, a visitação é uma coisa fora do normal. Já passaram mais de duas mil pessoas só para andarem no baloiço e ficam admiradas com a paisagem”, conta Joaquim Campos.

E é precisamente isso que o presidente da Junta de Freguesia de Cabana Maior pretende: “fazer do baloiço um ponto estratégico para dinamizar a economia local que precisa de um pouco de ar”.

“Esta é uma estratégia para gerar economia aqui, para a nossa zona, e mediante a situação que vivemos, com esta pandemia, proporcionar um pouco de liberdade em contacto com a natureza”, explica.