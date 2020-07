Centenário de Amália Rodrigues. Novos discos para entender a "vedeta internacional sem manias"

Vêm de França, do Arquivo Nacional do Audiovisual as gravações que agora são editadas numa caixa com cinco CD, quatro dos quais com inéditos da fadista Amália Rodrigues. O lançamento acontece esta quinta-feira, no preciso dia em que Amália faria 100 anos. As celebrações do seu centenário, um pouco afetadas pela pandemia, têm estado a decorrer e vão, até ao final do ano, dar a conhecer mais um conjunto de inéditos.



A caixa "Amália em Paris", agora lançada pela Valentim de Carvalho, revela 20 anos da carreira da fadista e as suas atuações em França.

Os quatro CD incluem gravações realizadas entre 1957 e 1965, de atuações ao vivo e em estúdio na Rádio France, e dois espetáculos no Olympia, em 1967 e em 1975, e ainda uma atuação para emigrantes portugueses, em 1964. Mas ouvimos nesta compilação, um CD com o já conhecido espetáculo de Amália no famoso Olympia, em 1956, que surge agora remasterizado a partir das bobinas originais.

Além das gravações, a caixa comemorativa é também composta por um livro de 94 páginas com fotografias inéditas, uma cronologia das atuações de Amália na capital francesa, e um texto do historiador Jorge Muchagato.

Em entrevista ao programa “Ensaio Geral” da Renascença, Frederico Santiago, responsável pelo tratamento e edição da obra integral de Amália na Valentim de Carvalho, considera que “é muito bom disponibilizar este espólio para Portugal”. O musicólogo diz que esta caixa de CD agora editada “mostra sobretudo, além do inédito, a importância que a Amália teve no mundo e que nós nunca nos apercebemos completamente”.

Frederico Santiago, que se apaixonou pela voz de Amália desde os 15 anos, explica que estas edições mostram “o auge vocal e de maior esplendor” da fadista.

“A Amália cantou em Paris até 1992, quase até ao fim da carreira. Sobretudo o que Paris percebeu logo nela, em 1956 quando se estreou, foi essa novidade que ela levou”, afirma este responsável pela edição da obra integral de Amália.