​À Brás ou Gomes de Sá? Há um novo Centro Interpretativo em Lisboa que explica a história do bacalhau

Para uns é o prato tradicional do Natal, para outros nunca pode nunca faltar em casa o ano inteiro. O bacalhau é um dos peixes essenciais da gastronomia tradicional portuguesa e não há estrangeiro que nos visite que não peça por ele à mesa de um restaurante. Agora, pode ficar a saber como começou a relação dos portugueses com o bacalhau e como, até hoje, o consumimos.

O novo Centro Interpretativo da História do Bacalhau, que abriu esta semana ao público no Terreiro do Paço, em Lisboa, “conta uma das mais épicas histórias de Portugal – a descoberta da Terra Nova e a aventura nos mares gelados pela pesca do bacalhau”, diz a organização em comunicado. Numa exposição em dois andares é prestada “uma homenagem a um símbolo da gastronomia portuguesa, da cultura popular e da identidade nacional”. O visitante que é logo brindado com vários exemplares de bacalhau seco na entrada, encontra ao longo de vários núcleos a história do “da odisseia de um povo que se lançou nos ‘mares do fim do mundo’”.

Na exposição é também mostrado um dóri, os pequenos barcos nos quais os pescadores eram lançados nas águas geladas para a pesca do bacalhau. Eram homens que arriscavam a vida, e nesta mostra pode conhecer alguns dos seus rostos, e “conhecer as rotinas dos pescadores a bordo”. O visitante poderá experimentar, durante um minuto, o que era a solidão dos marinheiros do bacalhau a bordo desses pequenos dóris. Trata-se de “experiência interativa e imersiva que pretende recriar a pesca à linha num dóri”, explica o comunicado. Do Museu Marítimo de Ílhavo vieram alguns dos objetos expostos e que ajudam a conhecer melhor o que foram os primeiros tempos desta pesca ao bacalhau. Ainda no primeiro piso da exposição, é mostrado ao visitante uma recreação do Creoula e da sua frota branca e “ouve-se, em discurso direto, testemunhos únicos de pescadores sobre os momentos épicos e dramáticos que a pesca do bacalhau implicava. Destaca-se ainda, na Propaganda, a forma como o Estado Novo difundiu e manipulou além-fronteiras este tema”.