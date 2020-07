Sporting. Jemerson "vai considerar" proposta de um grande

A possibilidade de Jemerson aceitar jogar em Portugal é real. O brasileiro terminou contrato com o Mónaco no final de junho e avalia o seu futuro. O jornal "Record" anuncia na sua edição desta quinta-feira o interesse do Sporting no defesa, caso Ilori e Luís Neto deixem Alvalade.

A Bola Branca, João Tralhão, que foi adjunto de Thierry Henry nos monegascos, acredita que o internacional brasileiro "irá sempre considerar" um convite que surja por parte de um dos grandes da I Liga.



O técnico português revela que desenvolveu com Jemerson uma relação próxima, de amizade, não só por falarem a mesma língua, mas também porque desde cedo percebeu as qualidades do central com quem, ainda hoje, mantém contacto.

Tralhão remete para a privacidade o teor das conversas com Jemerson, mas explica que o brasileiro escolherá o seu próximo desafio desde que entenda que pode "acrescentar valor" no emblema que venha a representar.

Central frio e eficaz nos duelos

Jemerson é um central que pode jogar numa linha de cinco defesas ou de três, e em qualquer das posições do centro, sem com isso perder eficácia.

João Tralhão fala de um jogador "frio e que não manifesta nervosismo" nos grandes embates. O alvo leonino gosta de arriscar no "passe vertical", gosta de "ligar jogo com o meio-campo" e defensivamente "lê bem" e antecipa os duelos onde "é eficaz", não necessitando de ser agressivo no seu desempenho.

Jemerson estava há cinco temporadas no Mónaco, clube com o qual terminou contrato em junho deste ano e o Sporting pode vir a ser o novo clube do internacional brasileiro. Jorge Jesus, no início da sua passagem pelo Flamengo, tentou contratá-lo, mas o defesa preferiu continuar em França.

Esta temporada foi utilizado em 15 jogos pelo Mónaco.