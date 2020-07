Jemerson está livre e sinalizado pelo Sporting

Jemerson, central de 27 anos do Mónaco, interessa ao Sporting. De acordo com a edição desta quinta-feira do jornal "Record", o clube português avançará para a contratação do brasileiro, caso Neto e Ilori saiam.

Jemerson terminou contrato com o Mónaco, o que o torna um alvo ainda mais apetecível. O central, duas vezes internacional pelo Brasil, recusou proposta do Flamengo, quando os cariocas eram treinados por Jorge Jesus.

A cumprir a quinta época no clube francês, Jemerson fez parte da equipa campeã, com Leonardo Jardim, em 2016/17. Esta época foi utilizado em 15 jogos.

Destacado no Atlético Mineiro, o Mónaco pagou 11 milhões de euros em janeiro de 2016 para garantir o jogador que agora poderá deixar o clube a custo zero.

