FC Porto pergunta por Pedro Gonçalves

Pedro Gonçalves está na lista de reforços do FC Porto para a próxima temporada. O jornal "O Jogo" avança, na edição desta quinta-feira, que os campeões nacionais já iniciaram contactos com o Famalicão, no sentido de saber qual o preço exigido para libertar o médio.

De acordo com a noticia do diário da Global Media, a SAD dos minhotos não aceitará menos de cinco milhões de euros pelo jogador. O FC Porto já se posicionou, mas aguarda pelo desenvolvimento do mercado, nomeadamente pela garantia de vendas, para, então, atacar os alvos que tem definidos para reforçar o plantel.

O FC Porto tem vários jogadores a terminar contrato em 2021 e começa a definir, mediante o mercado, quais os atletas que tentará negociar e aqueles com tentará renovar. No meio-campo, Sérgio Oliveira e Otávio estão nessa situação. Danilo tem contrato até 2022, mas o capitão já piscou o olho à possibilidade de deixar o clube.

Pedro Gonçalves é um dos grandes destaques da maior sensação da época, o Famalicão. O médio-ofensivo, de 22 anos, tem sete golos - um deles ao FC Porto -, em 39 jogos. Na I Liga marcou cinco golos e fez cinco assistências.

Depois de ter passado por Vidago, Chaves, Sporting de Braga e Valência, na formação, o transmontano seguiu para o Wolverhampton. Jogou, principalmente, pelos sub-23 dos "Wolves" e Nuno Espírito Santo utilizou-o em apenas um encontro da Taça da Liga.

Contratado esta época pelo Famalicão, destaca-se como um dos jogadores mais influentes do plantel de João Pedro Sousa.