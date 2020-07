PSD mantém disciplina de voto para aprovar fim dos debates quinzenais

A direção do grupo parlamentar do PSD confirmou, esta quinta-feira, que mantém a disciplina de voto na polémica questão do fim dos debates quinzenais.

A determinação da bancada social-democrata acontece depois de, pelo menos, três deputados do PSD terem manifestado a sua intenção de votar contra o diploma que acaba com os debates quinzenais e aprova a ida do primeiro-ministro ao Parlamento de dois em dois meses.

A líder da JSD Margarida Balseiro Lopes e o deputado Pedro Rodrigues apelaram ao levantamento da disciplina de voto alegando que o assunto nunca foi debatido no grupo parlamentar. O candidato à liderança da JSD Alexandre Poço também pretende votar contra o diploma.



O fim dos debates quinzenais também não é pacífico no grupo parlamentar socialista. Isabel Moreira é uma das deputadas que manifestou publicamente a sua oposição.

O deputado socialista Jorge Lacão apresentou uma proposta para os debates passarem a ser mensais, possibilidade que foi rejeitada esta quinta-feira pela bancada parlamentar do PS.

Na semana passada, PS e PSD votaram sozinhos a favor do artigo que cria um novo modelo de debates com o Governo, que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro e torna a sua presença obrigatória apenas de dois em dois meses.

Numa última tentativa para travar as alterações, o Bloco de Esquerda (BE) avocou para discussão e votação em plenário a alteração ao regimento que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro, cuja presença passa a ser obrigatória apenas de dois em dois meses.