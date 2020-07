​Estado da Nação. Era uma vez um país e depois… Covid

Há um antes e um depois do dia 2 de março. O país andava à espera, é hoje não é hoje e nesse dia foi mesmo, foram conhecidos os dois primeiros casos de Covid-19 em Portugal.



Retrato de que o óbvio estava para acontecer a qualquer momento foi a declaração do Presidente da República nesse dia, à entrada do Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas Marcelo Rebelo de Sousa reconhecia que "estranho era que, havendo em todos os países vizinhos, não houvesse nenhum caso em Portugal”.

Aconteceu e a partir daí o país político, económico e social mudou. O estado da Nação é o que é: o confinamento provocou uma derrocada praticamente em tudo. Sobretudo nos cofres do Estado e na tese das "contas certas". As metas do défice definidas por Mário Centeno foram pulverizadas. E, entretanto, Centeno deixou de ser ministro das Finanças.

Assim, desde março que tudo anda à volta da Covid, sempre a pandemia. O primeiro-ministro surge neste debate do estado da Nação com 45 mil milhões de euros no bolso, aprovados a ferros em Bruxelas, num Conselho Europeu que se estendeu por cinco dias.

António Costa, de resto, queria muito aparecer no debate mais importante do ano no Parlamento com o plano de recuperação económica da União Europeia aprovado e ainda em Bruxelas pediu mesmo o adiamento por dois dias do “estado da Nação”.

O primeiro-ministro sabe que todos, à esquerda e à direita, vão cobrar alguma coisa. CDS e PSD querem saber onde e como o dinheiro vai ser aplicado. Bloco de Esquerda e PCP acenam com o fantasma de mais austeridade e com os perigos de uma ajuda que pode condicionar as opções políticas e económicas do país.

Bloco central oficioso. Do orçamento suplementar ao fim dos debates quinzenais

Um dia depois do Orçamento Suplementar para 2020 aprovado, António Costa fez questão de garantir ao PS e ao resto da esquerda que "fique já claro: connosco não haverá bloco central, connosco haverá a continuidade da política que seguimos desde novembro de 2015”.