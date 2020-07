IPO de Coimbra mais próximo de doentes com cancro através de "app" pioneira

O IPO - Instituto Português de Oncologia de Coimbra quer acabar com o distanciamento físico dos doentes com cancro e já há uma aplicação para isso. Do lado de lá, não é uma máquina que responde. Através de uma aplicação móvel, "Iconnecta", os doentes com cancro da mama, no primeiro ano de tratamento oncológico ativo, têm acesso a profissionais de saúde que vão acompanhar as suas necessidades, podendo realizar videoconferências com as equipas de enfermagem e Psico-oncologia, assim como participar de forma anónima e segura numa comunidade virtual de doentes com cancro da mama.

O "Programa de Acompanhamento Online: suporte psicológico e educação para a saúde em doentes com cancro da mama" tem o apoio técnico no desenvolvimento da aplicação, do Instituto Pedro Nunes (IPN) e financiamento comunitário do EIT Health: Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. Um programa inovador que visa dar resposta célere às necessidades psicossociais e promover a educação para a saúde.

O doente só precisa de ter telemóvel com acesso à internet e conta de email. “Vi que colocou os sintomas esta semana, como se sente, depois da nossa orientação?” questiona Helena Domingues, 40 anos, enfermeira da área da oncologia a trabalhar no Hospital de Dia, do IPO de Coimbra. A pergunta é direcionada para uma das mais de 50 utilizadoras da aplicação. Ana Oliveira, 45 anos, de Oliveira de Azeméis, educadora de infância, “com dois filhos, com 5 e 15 anos, um marido e uma cadela”, sorri. Vai na quarta sessão de tratamento a um carcinoma da mama triplo negativo. A aplicação surgiu em boa hora.

“A enfermeira Helena perguntou-me se estaria disponível e eu aceitei na hora, aliás devia ser disponibilizado a todos os doentes”, refere, enquanto se apressa a tirar o telemóvel da carteira para mostrar o funcionamento da aplicação. “Por um lado, podemos aceder à parte das mensagens onde contactamos a equipa que nos acompanha, que é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos e depois temos uma segunda parte, a dos sintomas, onde fazem o controlo dos efeitos secundários que vamos sentindo, é bastante intuitivo, tem imagens”.

A título de exemplo refere: “dor na boca ou garganta que é um sintoma que tenho muito, carrego aqui nesta imagem e aparece uma parte explicativa, depois seguimos um questionário. Quando submeto, surgem os conselhos e além disso a equipa analisa e contactam-me, ligam-me para saber como estou e já me tem sido recomendada medicação à distância”, enaltece a doente do IPO de Coimbra.