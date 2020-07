França. Duas crianças saltam de terceiro andar de prédio em chamas e são salvas por vizinhos

As duas crianças foram encaminhadas para o hospital, para receberem assistência médica devido à inalação de fumo, tal como dois homens que partiram os braços na sequência do impacto da queda, segundo a BBC.

O incidente aconteceu em Grenoble, na região do sudeste de França, na última terça-feira.

Duas crianças, de três e dez anos, saltaram da janela do terceiro andar de um prédio para escapar a um incêndio, aterrando, sem qualquer ferimento, nos braços de várias pessoas que se prestaram a ajudar.

No vídeo amador vê-se uma fumaça negra e espessa a sair das janelas do apartamento e a criança mais velha a segurar a mais nova no ar, agarrando-a pelas roupas antes de a deixar cair.

Desconhece-se ainda o que causou o incêndio e onde os pais das crianças estavam naquele momento.