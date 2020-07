EUA acusam China de esconder investigadora procurada pelo FBI no consulado de São Francisco

A crise diplomática criada pelo encerramento do consulado chinês em Houston, no Texas, chegou agora à Califórnia. O FBI diz que o consulado de São Francisco está a abrigar uma investigadora afiliada às forças armadas chinesas.

Uma investigadora chinesa que está a ser acusada de fraude na obtenção do visto e ocultação de laços com o exército chinês estará agora barricada no consulado da China em São Francisco, avança a agência Reuters, citando fontes do FBI.

"Estas acusações são maliciosas e o seu único objetivo é difamar a China. O encerramento do consulado é uma medida completamente injustificada, e a China reserva-se ao direito de retaliar", disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin.

Na última noite, um carro de bombeiros foi visto no exterior do edifício e imagens aéreas mostraram várias fogueiras no pátio do consulado. Segundo testemunhas, terão sido queimados documentos por funcionários do consulado, que não facilitaram a entrada aos bombeiros.

Os media estatais da China afirmaram em editoriais, esta quinta-feira, que a ordem para fechar o consulado de Houston é uma tentativa de culpar Pequim por falhas da Casa Branca antes das eleições presidenciais de novembro.