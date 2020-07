"Corredor aéreo" entre Portugal e Reino Unido poderá regressar "nos próximos dias"

Portugal poderá estar prestes a ser incluído na lista de países que o Reino Unido considera seguros para visitar durante a pandemia.

A informação é adiantada pelos jornais britânicos The Times e The Sun, que adiantam que a decisão deverá ser oficializada "nos próximos dias".Portugal é considerado um destino popular de verão para os britânicos, mas não foi incluído na lista de países que o Reino Unido entendeu serem seguros para viajar, não autorizando que os turistas retornem de terras lusas sem fazer quarentena para a despistar casos de covid-19.

A lista de países considerados seguros pelo governo britânico foi conhecida no início do mês não incluía um "corredor aéreo" com Portugal. O The Sun explica que a decisão se prende com "o crescimento de casos de coronavírus, particularmente em Lisboa".

"Depois do 'lobbying' intenso do governo português, a decisão deverá ser revertida", assegura o jornal The Times, que recorda que o executivo liderado por António Costa ficou irritado com a "decisão absurda" tomada em Inglaterra. O jornal também adianta que o secretário de Estado dos transportes, Grant Shapps, deverá fazer "novos anúncios" sobre viagens internacionais durante a próxima semana.

À Sky News, Shapps confessou que irá falar brevemente de "corredores aéreos internacionais", depois de várias "revisões", pensadas para "atualizar a lista de países para onde é seguro viajar".