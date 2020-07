​Santa Clara desmente acordo com FC Porto por Zaidu. "Venham as propostas!"

Rui Cordeiro, presidente da SAD do Santa Clara, responde com ironia às notícias que chegam da Nigéria, dando conta de um acordo com o FC Porto, para a transferência de Zaidu para o Dragão.



Em declarações a Bola Branca, o dirigente pergunta se no país africano existirá "uma estação espacial que passe a informação mais rápida", já que não recebeu nenhuma indicação com esse desfecho.

"É um jogador apetecível, que tem contrato com o Santa Clara, por mais quatro anos, mas não recebemos nenhuma proposta formal", esclarece.

O líder da SAD esconde a verba exigida pelos açorianos, com vista a uma transferência, e sem fechar as portas a eventuais interessados, avisa que o valor "é elevado" e que serão sempre "defendidos os interesses do Santa Clara". Posto isto, "venham as propostas!"

Sobre Zaidu, nigeriano que se transferiu no início da temporada do Mirandela, do Campeonato de Portugal, para a principal liga portuguesa, Rui Cordeiro só faz elogios.

"Tem uma tremenda personalidade. Tem carisma, tem atitude, tem uma característica importante que é a humildade, tem espírito de grupo, é extremamente competitivo. Tem uma grande capacidade de aprendizagem. Já fez de central, defesa esquerdo, extremo, desempenhando todas as funções com elevado grau de competência. É óbvio que tem um ou outro aspeto a melhorar, mas é normal", define assim o nigeriano, de 23 anos.

Rui Cordeiro aponta Zaidu como o "próximo titular da seleção da Nigéria" e capaz de atingir "outros patamares", sendo que no seu país o FC Porto é avançado como o passo seguinte na sua carreira de futebolista.