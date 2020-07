Pacheco. "Só a cor das camisolas salva este dérbi"

António Pacheco, antigo jogador de Benfica e Sporting, faz contas ao contexto em que se vai realizar o clássico de sábado e conclui que "só a cor das camisolas salva este dérbi".

A ausência de público e a "pouca preponderância a nível de classificação" são os argumentos em que Pacheco sustenta a sua opinião.

"O Sporting podem nem precisar de pontuar para manter o terceiro lugar e o Benfica, independentemente do resultado, será sempre segundo. O resultado será secundário. Só a cor das camisolas salva este dérbi, porque quando aquelas camisolas se enfrentam sai sempre algo de interessante e motivador para nós, os amantes do futebol", diz o antigo futebolista, em entrevista a Bola Branca.

Pacheco sustenta que ambos os clubes estarão em campo mais concentrados no futuro do que no presente.

"Será o dérbi dos egocêntricos, com cada um a olhar somente para si. O Benfica já está em preparação para a final da Taça de Portugal, quer tentará vencer e minimizar os estragos de uma época que não foi boa, e o Sporting a pensar na próxima época. Todos gostam de vencer mas o resultado ficará para segundo plano", considera.



No Sporting, tudo aponta para que Jovane Cabral e Sporar estejam fisicamente aptos e à disposição de Rúben Amorim. No Benfica, persistem as dúvidas quanto às possibilidades de Nelson Veríssimo contar com Cervi e Taarabt.



O Benfica-Sporting tem impacto na luta pelo 3.º lugar em que os leões são parte interessada. Os leões têm três pontos de vantagem sobre o Braga e desvantagem no confronto direto. Caso percam na Luz e o Braga vença o FC Porto são os minhotos que ficam com o último lugar do pódio, posição que dá acesso direto à fase de grupos da Liga Europa.

O dérbi, a contar para a última jornada do campeonato, está agendado para sábado, às 21h15. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.