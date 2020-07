Motivação é chave do Braga para vencer o FC Porto

António Conceição acredita que a motivação dos jogadores do Sporting de Braga, que ainda podem terminar o campeonato no terceiro lugar, poderá ser decisiva no jogo com o FC Porto, este sábado.

O treinador, antigo jogador dos dois clubes, ressalva, no entanto, que os dragões, apesar de já campeões, não vão facilitar.

"O Porto poderá fazer alguma gestão do seu plantel [a pensar na final da Taça de Portugal com o Benfica], mas a intenção passará por vencer o jogo. Mas o Braga terá motivação maior por poder chegar ainda ao terceiro lugar", observa Toni, em entrevista a Bola Branca.