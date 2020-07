Mercado de transferências mexe com as manchetes

"A Bola" contonar o mercado e dá maior destaque na primeira página a Gonçalo Ramos: " Obsessão pelo golo ". Avançado tinha garantido à família que ia marcar, nem que jogasse dez minutos. O "Record" também conta a história do jogador do Benfica.

O negócio por Feddal, central esquerdino do Betis, sofreu um revés, devido um problema físico diagnosticado pelos clínicos do Sporting, mas os três desportivos garantem que a possibilidade de o marroquino rumar a Alvalade continua em cima da mesa.

O "Record" puxa um alvo do Sporting para manchete: " Jemerson na lista ". Central do Mónaco na mira para a próxima época. Brasileiro de 27 anos joga pelo lado direito. Jemerson entrará nas contas, explica o diário, se Neto e Ilori saírem.

Na edição desta quinta-feira, "O Jogo" garante que Pedro Gonçalves está "nos planos do Dragão" . FC Porto quis saber quanto quer o Famalicão pelo médio. Contratações portistas estão dependentes das vendas, em face da necessidade de cumprimento do "fair-play" financeiro.

Apesar das dúvidas sobre como se vão comportar os clubes no ataque ao mercado de transferências, devido ao impacto financeiro que a pandemia está a provocar, abriu a época das notícias e rumores de mercado.

O avançado de 19 anos anos estreou-se na I Liga co(...)

Do mercado da Luz, "A Bola" regista que Rúben Semedo está mais perto da Luz; o "Record" diz que Everton Cebolinha, do Grémio, está disponível para o Benfica; "O Jogo" garante que Vieira reserva 40 milhões para dupla do Flamengo: Gerson e Bruno Henrique.

Destaque, ainda, para Eduardo na primeira página do jornal "A Bola". O guarda-redes do Braga, campeão da Europa em 2016, termina a carreira no sábado.