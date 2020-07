Eduardo pendura as luvas no sábado no jogo com o FC Porto

O guarda-redes Eduardo, campeão da Europa por Portugal em 2016, despede-se do Braga e dos relvados, sábado, no clássico frente ao FC Porto. Apesar de ter mais um ano de contrato, o atleta opta por fechar um ciclo.

Para além do título europeu conquistado ao serviço da seleção nacional, Eduardo, com 37 anos de idade, leva do futebol uma Taça Intertoto pelo Braga, duas Taças da Liga - uma pelo V. Setúbal e outra pelo Benfica - uma Taça de Inglaterra pelo Chelsea, tendo feito parte do plantel campeão da Premier League em 2017, e dois títulos de campeão croata pelo Dínamo de Zagreb, emblema pelo qual também conquistou duas Taças da Croácia.

O transmontano cresceu no Sporting de Braga, emblema com que se vai retirar do futebol, onde foi treinador por António Conceição.

O atual selecionador dos Camarões acredita que Eduardo irá continuar ligado ao futebol e é com tristeza que o vê terminar a carreira do antigo internacional português.

"Deixa sempre pena sua despedida. Já está, com certeza, a preparar o seu futuro e penso que passará pela continuidade no futebol. Desejo-lhe as maiores felicidades, pelo trajeto como atleta e pela pessoa que é", diz Toni, em declarações a Bola Branca.

Seleção, grandes da Europa e títulos

Eduardo regressou ao Braga no início da época e foi utilizado em nove jogos. Depois de dar nas vistas no equipa B do Braga, o guarda-redes foi cedido a Beira-Mar e Vitória de Setúbal, pelos minhotos, no início da sua carreira. Duas épocas de alto nível e a estreia pela seleção nacional despertaram o interesse do Génova, clube para o qual se transferiu em 2010.

Apesar dos 37 jogos realizados na primeira época, Eduardo não se ficou em Itália e foi cedido a Benfica, Istambul Basaksehir e Braga. Em 2014 assinou pelo Dínamo de Zagreb, onde esteve duas épocas e meia até se transferir para o Chelsea.

Não fez qualquer jogo pela equipa principal dos londrinos e na temporada passada foi cedido ao Vitesse da Holanda, antes de regressar a casa.

Chamado por Fernando Santos para o Euro 2016, Eduardo, 36 vezes internacional, não foi utilizado na fase final em França, mas foi coroado campeão.