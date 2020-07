Autocarro do Aves penhorado e rebocado

O autocarro do Desportivo das Aves foi penhorado e rebocado, esta quinta-feira, na sequência de uma execução de uma providência cautelar de um processo judicial movido, de acordo com o jornal "Record", pela empresa de construção Engimov.

Além do autocarro, foram ainda arrestados outros bens como secretárias, cadeiras e televisores. Apesar de ter sido proibida a presença de qualquer elemento da SAD no estádio, Estrela Costa, gestora da sociedade, terá entrado nas instalações e retirado vários documentos.

Na terça-feira, a direção do clube deu entrada com uma outra ação judicial no Tribunal da Comarca de Santo Tirso, a pedir a destituição dos órgãos sociais da SAD. O clube liderado por António Freitas solicita a destituição de Wei Zhao, presidente da SAD, e de Estrela Costa, acionista da Galaxy Believers, empresa que gere a administração.

O arresto de bens é mais um episódio que contribui para o agravamento da situação do Desportivo das Aves. A SAD não está a liquidar as suas obrigações com jogadores, equipa técnica, funcionários e fornecedores, e chegou mesmo a anunciar que o clube não se iria comparecer nos jogos das duas últimas jornadas do campeonato, com Benfica e Portimonense.

Foi o clube que resolveu o problema, com António Freitas a efetuar o pagamento da apólice dos seguros, do policiamento do jogo com o Benfica e do tratamento da relva. O dirigente assegurou, ainda, todas as condições para a deslocação ao Algarve.

Pelo meio, a SAD não permitiu o uso do autocarro, agora arrestado, e guardou o troféu da Taça de Portugal conquistada em 2018, retirando-o do local em que habitualmente está exposto, à entrada do estádio.

Equipa a treinar

A equipa de Nuno Manta Santos, entretanto, iniciou os treinos de preparação para o jogo com o Portimonense. Os jogadores voltaram ao trabalho, depois da derrota com o Benfica (0-4). Um jogo marcado pela manifestação dos atletas avenses.

Os titulares ficaram imóveis no relvado no primeiro minuto de jogo e os suplentes abraçaram-se à equipa técnica, enquanto os encarnados "congelaram" a bola, sem atacar, e aplaudiam o gesto de protesto do emblema do concelho de Santo Tirso.

Os nortenhos, já despromovidos à II Liga, começam a preparar, esta quinta-feira, o embate com o Portimonense, 17.º e penúltimo colocado e primeiro clube abaixo da zona de salvação, com 30 pontos, que luta com Vitória de Setúbal (16.º, com 31 pontos) e Tondela (15.º, com 33) pela permanência.

Nuno Manta Santos não contará com Rúben Macedo para o desafio com os algarvios, depois de o antigo jogador do FC Porto se ter juntado ao lote de atletas que rescindiram contrato unilateralmente, devido a salários em atraso.

Beunardeau, Aflalo, Buatu, Tshibola, Estrela, Pedro Delgado, Yamga e Welinton Júnior também já terminaram a ligação ao Aves. Por esclarecer está a situação de outros atletas, nomeadamente, Mohammadi. O avançado iraniano não relizou o necessário teste de despiste da Covid-19 antes do encontro com o Benfica e não treinou com a equipa.