Ronaldo poder ser campeão esta noite

Cristiano Ronaldo pode alcançar, esta quinta-feira, o seu segundo "scudetto" pela Juventus. Um triunfo no terreno da Udinese, 16.ª classificada da Serie A, garante à Juventus o nono título consecutivo na série A e o segundo para Cristiano Ronaldo, que em dois anos de futebol italiano se prepara para ser campeão pela segunda vez.

O empate do Inter com a Fiorentina (0-0), na noite de quarta-feira, deixa a Juventus a uma vitória do título. A equipa de Turim tem seis pontos de vantagem sobre a Atalanta, que ocupa o segundo posto, e em caso de triunfo dirante da Udinese aumenta a diferença para nove pontos, com três jornadas por disputar e com vantagem no confronto direto sobre a equipa de Bergamo. O empate com a Fiorentina atirou o Inter para o terceiro lugar, a sete pontos da Juve.

Esta época, Ronaldo soma 34 golos em 42 jogos em todas as competições. Na Serie A, a média do avançado português é de um golo por jogo – 30 no total, o que lhe vale o estatuto de líder da lista de melhores marcadores, a par de Ciro Immobile.

Esta é uma luta individual que o internacional português irá travar com o ponta de lança da Lazio. Os romanos recebem o Cagliari esta quinta-feira. Até ao final do campeonatoi, defrontam, ainda, Verona e Brescia. Depois de defrontar a Udinese, a Juventus joga com a Sampdoria e o Cagliari.