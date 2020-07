Manuel Fernandes deixa o Krasnodar e é um jogador livre

Está confirmada a despedida de Manuel Fernandes do Krasnodar. O clube anunciou, nas redes sociais, o fim da ligação com o internacional português, que passa a ser um jogador livre.

Manuel Fernandes, de 34 anos, assinou pelo Krasnodar como jogador livre, já com a época em andamento, foi utilizado em 19 jogos e marcou três golos. Foi a sexta temporada consecutivo no futebol russo, após cinco épocas no Lokomotiv Moscovo.

Formado no Benfica, o médio foi campeão nacional em 2005, com Trapattoni. No último ano de ligação aos encarnados, foi cedido a Portsmouth e Everton, clube ao qual haveria de voltar por empréstimo do Valência, que contratou Manuel Fernandes em 2007.

Após mais duas épocas e meia no clube espanhol, saiu para o Besiktas. Esteve três anos e meio na Turquia. Em 2018 foi campeão russo pelo Lokomotiv, numa época em que marcou 14 golos. As suas prestações valeram-lhe o regresso à seleção nacional, que representou por 14 vezes, depois de cinco anos de ausência.