Região do Norte regista quebra significativa das exportações

A região Norte regista uma quebra muito significativa da atividade económica devido à Covid-19. Os dados constam do boletim Norte Conjuntura que acaba de ser editado pela CCDR-N.

Na edição especial, dedicada à avaliação do impacto económico da pandemia Covid-19 sobre o território da região, é referida uma redução de 42,3 por cento das exportações da região do Norte, em abril de 2020, face ao mês anterior, após uma queda de 16,6 por cento em março do mesmo ano.

No conjunto dos dois meses, a região exportou menos 1,1 mil milhões de euros do que no período homólogo de 2019, cerca de 11 por cento do valor exportado pela região, em 2019.

O relatório indica que a atividade turística, por seu turno, “foi praticamente inexistente em abril de 2020”, com as dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico da região Norte a “diminuíram 95,3 por cento” e os proveitos totais a “baixaram 97 por cento, face a abril de 2019”.

Já as exportações na sub-região do Douro aumentaram 17,4 por cento, para o que contribuiu a indústria alimental.

A última edição do Norte Conjuntura salienta, ainda, o crescimento do número de desempregados registados nos centros de emprego da região, que observou um aumento de 23,4 por cento em maio de 2020.

“Com o encerramento temporário de várias empresas, o número de horas trabalhadas diminuiu 33,7 por cento na indústria do vestuário, 33,9 por cento na fabricação de têxteis e 45,3 por cento na indústria do couro e produtos do couro”, pode ler-se no boletim Norte Conjuntura.

De acordo com o relatório, a aplicação das medidas de lay-off, durante o estado de emergência, “conseguiu suster uma queda do emprego de amplitude equivalente nas indústrias com implantação mais consolidada na região”.

À data de abril de 2020, segundo o relatório, as reduções do emprego eram de apenas 4,7 por cento na indústria do vestuário, 3,1 por cento na fabricação de têxteis e 5 por cento na indústria do couro e produtos do couro.

O Norte Conjuntura, relatório que apresenta as tendências da evolução económica na região no curto prazo, e que analisa outros dados relativos, por exemplo, ao crédito às empresas e às famílias, aos preços no consumidor e ao turismo, está disponível on-line.