"Agricultura exporta mais que a TAP e não teve que se endividar para comprar aviões"

Creio que essa frase da ministra estava conotada com uma outra situação relacionada com a exportação de carne de porco para a China, que se viu envolta num problema sanitário dos porcos, não tinha a ver com a pandemia que está a atingir os humanos. Os chineses tiveram que eliminar os porcos deles e, por isso, abriram o mercado à carne de países como Portugal. Foi essa oportunidade de negócio que eu creio que a senhora ministra enalteceu e bem. Mas com a pandemia, poderá ter dado a sensação que dizia que era a pandemia que era uma janela de oportunidade.

O maior problema foram as exportações, então? Mas a ministra da Agricultura chegou a dizer que a pandemia era uma oportunidade para as exportações agrícolas nacionais.

O impacto tem vários eixos. Se me perguntar o valor do prejuízo, não sei responder. Mas há perdas a vários níveis. O setor ligado ao fornecimento de produtos ao canal Horeca - hóteis, restaurantes, cafetaria, etc - parou completamente e houve empresas que foram ao tapete. Houve produtores de leite de ovelha que não tinham onde pôr o leite e houve alguns dias que o leite teve de ser destruído. Felizmente foram-se encontrando algumas alternativas para minimizar esses impactos. Outro setor afetado foi o das flores e das plantas ornamentais, pois até os funerais foram suspensos. É um setor que vivia muito para a exportação e para os eventos sociais, congressos, etc. O setor do vinho deixou de exportar.

Sim, embora a CAP represente o setor que menos utilizou a figura do lay-off simplificado porque este foi pensado para as empresas que pararam e a agricultura não parou porque não pode parar, senão deixa de haver alimentos. Mas o regime simplificado do lay-off é fundamental permanecer para permitir salvar emprego e impedir que as empresas se vejam obrigadas a fechar. Há muitas empresas com viabilidade económica e que só não estão a desenvolver atividade fruto da pandemia. Era uma medida que se pensava para dois ou três meses, mas é notório que a pandemia não está a resolver-se e por isso é fundamental manter uma ajuda específica à tesouraria das empresas e à salvaguarda do emprego.

Como representante dos agricultores no Conselho Económico e Social, a CAP tem uma palavra a dizer sobre as medidas de apoio à economia. Concorda com o prolongamento do lay-off simplificado após Julho?

Ao poder político Eduardo Oliveira e Sousa pede que veja o empresário como o verdadeiro promotor da economia e que olhe para a agricultura como um setor fundamental do país, tanto a nível económico, como ambiental, como motor da coesão territorial. E um peso pesado nas exportações, tendo uma importância acima de várias indústrias e da própria TAP, com quem tantos se preocupam.

Eduardo Oliveira e Sousa foi recentemente reeleito presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), com um mandato até 2022. Como outros setores, a agricultura sofreu com a pandemia de Covid-19, sobretudo ao nível das exportações. Mas vem aí uma nova oportunidade e há que mudar o paradigma, defende em entrevista ao programa "Hora da Verdade", da Renascença e jornal "Público".

Voltando às exportações, é aí que se nota o grande problema da agricultura?

Sim. Não apenas nas exportações, mas no impacto de os outros países também não poderem exportar, o que erodiu os preços. Há produtos que baixaram para preços abaixo do custo de produção, como o leite. Portugal não exporta leite, mas a impossibilidade de a Europa, como unidade, exportar o seu leite fez baixar o preço. Foi destruído muito leite, destruído entre aspas, foi transformado em pó o que significa destruir valor. Foram também afetadas as exportações do vinho, dos frutos vermelhos que é outro setor que exporta a maior parte da sua produção, das frutas - a pêra-rocha, a maçã de Alcobaça, a cereja, que ainda por cima tem dificuldades de ser frigorificada - e que tiveram um azar acrescido com as intempéries que destruiu pessegueiros, ameixieiras, vinhas até.

Até que ponto a agricultura foi afetada pela pandemia ou por outras causas? Tem números?

É difícil. Porque há regiões do país em que o impacto tem mais relação com as intempéries - foi o caso da cereja - e há outras consequências como é o caso das exportações que têm a ver com a covid. A covid pode ter outro tipo de impactos que não tem havido porque, à semelhança de qualquer outra atividade, há muitos cuidados a ter para obviar situações que possam interromper uma central fruteira ou uma colheita de funcionar. Mas isso tem custos acrescidos - máscaras, higiene, transporte com menos pessoas por viatura - num período em que os preços vêm a descer, o que diminui as margens.

Houve muita destruição de produção?

Destruição física não. Houve situações muito pontuais. Mas transformar vinho em álcool é uma forma de destruir vinho. Mas retiraram-se produtos do mercado, pagando-se aos agricultores para colocarem os produtos em armazém para proteger o preço. Acontece com a carne, com o leite transformado em manteiga ou leite em pó.

Esses mecanismos são englobados nos prejuízos do setor. Portanto o setor não é imune à crise, sofre muitíssimo. E não é um setor de pessoas com facilidade de acesso ao dinheiro, o agricultor comum tem alguma dificuldade de se endividar, de acorrer às medidas que o Governo montou como as linhas de crédito que são pensadas numa ótica empresarial mais tradicional, para empresas com centenas de pessoas, etc, e por isso as ajudas da Política Agrícola Comum (PAC) são fundamentais e teria sido uma boa notícia se tivessem chegado ao país na hora certa. A CAP reivindicou fazer uma antecipação para julho ou agosto do pagamento que está previsto para outubro, mas infelizmente não temos essa boa notícia.

No entanto, esta negociação aumentou o pacote financeiro da PAC. São mais de nove mil milhões de euros.

É uma boa notícia. Para o setor agrícola há um reforço do segundo pilar, que é onde estão as verbas para o investimento, o apoio aos jovens agricultores, à inovação. Os jovens agricultores é uma das apostas no futuro. O crescimento das exportações das frutas e dos pequenos frutos está muito associado à dinâmica dos jovens nos últimos dez ou 15 anos.

Face à situação atual, qual deve ser a prioridade para estes milhões que aí vêm?

Estamos numa fase de coincidência porque junta-se à crise estas negociações para o novo ciclo financeiro da UE e a revisão da PAC. O modelo da política está a ser redesenhado e por isso é fundamental que sejam eleitas as áreas para onde este reforço de verbas deve ser dirigido para que o país se modernize e avance para uma nova época associada ao Plano de Recuperação Económica de António Costa Silva.

A agricultura, que tem um pacote financeiro que é dirigido especificamente para ela, tem que se posicionar e negociar em Bruxelas e em Portugal as políticas corretas que permitam potenciar o setor em três eixos: a agricultura associada à economia e às exportações, o ambiente para salvaguardar a biodiversidade e a coesão territorial com criação e valorização do emprego. Precisamos de trabalho qualificado cada vez mais.

As tecnologias vêm permitir avançarmos para uma agricultura moderna, com os valores ambientais assegurados, protegendo os recursos. A agricultura faz uma coisa que mais nenhum setor industrial faz: consegue produzir alimentos e simultaneamente produzir oxigénio, reter carbono e aumentar a biodiversidade. Todas as outras atividades têm uma pegada carbónica positiva sem terem uma componente de sentido contrário. A agricultura consegue, nalgumas situações, não só equilibrar essa equação como invertê-la.