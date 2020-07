Noronha Lopes apresenta candidatura ao Benfica, com elogio a Jesus e ataque a Vieira

Jorge Jesus é o treinador de João Noronha Lopes, que esta quinta-feira apresentou a candidatura à presidência do Benfica.

O candidato, de 53 anos, adverte que o treinador deverá de dar uma explicação aos adeptos do Benfica, sobre o sucedido em 2015 quando ingressou no Sporting, mas será o seu treinador caso vença as eleições de outubro.

“Jorge Jesus quando saiu do Benfica e teve comportamentos dos quais não gostei, julgo que deve explicação aos benfiquistas e espero que a faça”, declarou João Noronha Lopes.

O sócio número 5.001 do Benfica considera que Jorge Jesus é um grande treinador, mas não entende como Luís Filipe Vieira o foi buscar ao Flamengo depois da atribulada saída do técnico há cinco anos, com processos judiciais pelo meio.

“É um grande treinador, é o treinador do Benfica e é o meu treinador. O que eu não percebo é como Jorge Jesus pode ser o treinador de Luís Filipe Vieira, quando foi empurrado porque não cabia no projeto, quando foi interposta uma ação de 14 milhões de euros e foi acusado de deslealdade, e ainda há pouco tempo Luís Filipe Vieira disse que ele nunca voltaria ao Benfica”, atirou.

João Noronha Lopes candidatou-se por achar que o ciclo de Luís Filipe Vieira no Benfica chegou ao fim e o “modelo de liderança está esgotado”.

“Aquilo que se passou nos últimos anos revela: o Benfica perdeu dois campeonatos em três para um rival que estava intervencionado pela UEFA, teve prestações europeias desastrosas, saiu do top 20 dos clubes europeus, e isso aconteceu porque se perdeu o foco daquilo que interessa, nos resultados e no sucesso desportivo.”

“O Benfica precisa de sustentabilidade financeira, mas precisa também que essa sustentabilidade financeira sirva para ter resultados desportivos, porque os nossos negócios são as vitórias e os dividendos que mais gostamos têm de ser os títulos”, defendeu.

Antigo vice-presidente de Manuel Vilarinho, João Noronha Lopes apresenta-se com o lema “A Glória é Agora”.

A apresentação decorreu esta quinta-feira à tarde no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

João Noronha Lopes, de 53 anos, gestor formado em Direito pela Universidade de Lisboa, é o quarto nome a entrar na corrida às eleições de outubro, do Benfica.

Os outros candidatos são já o atual presidente Luís Filipe Vieira, Rui Gomes da Silva (ex-vice-presidente) e Bruno Costa Carvalho (candidato derrotado em 2009).