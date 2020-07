João Noronha Lopes é candidato à presidência do Benfica

João Noronha Lopes é candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica. O antigo vice-presidente de Manuel Vilarinho será apresentado esta tarde, em Lisboa. No convite enviado às redações, a candidatura sob o lema "A Glória é agora" não revela o rosto do cabeça-de-lista e candidato à presidência do clube.

A apresentação do candidato-surpresa está marcada para as 17h00, na sala Almada Negreiros, do Centro Cultural de Belém. Bola Branca está em condições de garantir que se trata de João Noronha Lopes, que foi vice-presidente do Benfica na direção presidida por Manuel Vilarinho.

Noronha Lopes, gestor formado em Direito pela Universidade de Lisboa, de 53 anos, é o quarto nome na corrida à presidência do Benfica. Às eleições de outubro concorrem também o atual presidente Luís Filipe Vieira, como também Rui Gomes da Silva (ex-vice-presidente do Benfica) e Bruno Costa Carvalho (candidato derrotado em 2009).