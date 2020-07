Amor em tempo de pandemia. Norueguesa e sueco casam-se na fronteira entre os dois países

Uma noiva norueguesa casou-se com o noivo sueco, numa cerimónia celebrada na fronteira entre os dois países nórdicos. Os grupos de convidados de cada uma das partes permaneceram em território nacional, respeitando as restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

O casal trocou votos no meio de uma floresta na região de Holebekk, no Sul da Noruega, junto à fronteira com a Suécia. A ideia surgiu inicialmente em jeito de piada, por parte da noiva, Camila Oyjord, que disse à BBC que “o amor ultrapassa todas as barreiras”.

O noivo, Alexander Clern, conta que desconfiava que ninguém iria aparecer ao evento, devido à longa distância percorrida até ao local escolhido para o casamento, mas não só apareceram os convidados, como também dois agentes da polícia que vigiaram o cumprimento das regras impostas pela pandemia.

“Os dois polícias perguntaram-nos educadamente se podiam assistir e obviamente que dissemos que sim”, conta o casal.