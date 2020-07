Sporting inicia preparação para o dérbi sem Jovane e Sporar

Jovane Cabral e Sporar iniciaram a preparação para o dérbi com o Benfica à margem do restante plantel do Sporting. Ambos treinaram de forma condicionada, depois de terem falhado o jogo com o Vitória de Setúbal. Luiz Phellype é o outro nome inscrito no boletim clínico, sendo que o ponta de lança não volta jogar esta temporada.

Os titulares do desafio com o Vitória fizeram trabalho de recuperação, com Rúben Amorim a contar com os restantes elementos em pleno.