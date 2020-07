O que aconteceu ontem no encerramento da penúltima jornada da Liga portuguesa foi verdadeiramente deprimente sob vários aspectos.



Desde logo o que aconteceu na Vila das Aves, onde a equipa local esteve em risco de não comparecer no jogo a disputar com o Benfica, por força do comportamento lamentável da sad avense e todas as suas consequências.

Noutro sentido, mas igualmente deprimente, a exibição da equipa do Sporting perante um Vitória de Setúbal que não conseguira conquistar um ponto sequer nos seis desafios anteriores, mas que saiu de Alvalade podendo passar a encarar a possibilidade de se manter no futebol maior, uma vez que agora depende apenas de si no derradeiro encontro, no seu estádio, onde terá como adversário o Belenenses, este já liberto de fantasmas.

O Sporting poderia ter garantido ontem, em Alvalade, o terceiro lugar da classificação.

Importante, sobretudo, porque dá acesso directo à fase de grupos da Liga Europa com outras vantagens associadas, o que parece não ter impressionado sobremaneira os seus jogadores.

A má forma de alguns, mas principalmente a falta de classe de diversos jogadores leoninos, que já ficara à vista no encontro com o FCPorto, não são bons presságios para o que se segue, que é, nem mais nem menos, ter como adversário o Benfica no estádio da Luz.

Na Vila das Aves, ficaram à vista, de novo, as fragilidades de que enferma o futebol português.

As sociedades anónimas montaram tenda entre nós, há algum tempo, de forma indiscriminada e os resultados estão à vista, sendo de recear que mais casos, iguais ao do Desportivo das Aves proliferem nos tempos mais chegados.

Tudo isto prova que sacos cheios de dinheiro não chegam para se alcançar uma administração correcta.

O conhecimento profundo do futebol e a capacidade para o servir são elementos indispensáveis.