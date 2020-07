Menos Governo no Parlamento? Como vai funcionar a nova versão de debates?

A sessão legislativa está a chegar ao fim e, em setembro, os deputados vão ter novas regras à sua espera. Uma delas é o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro.

Tal acontece por iniciativa do PS e do PSD, que se juntaram para aprovar, na terça-feira, a alteração de regimento que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro. A sua presença passa a ser obrigatória apenas de dois em dois meses.

A votação indiciária decorreu no grupo de trabalho e ainda terá de ser ratificada na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, bem como confirmada na quinta-feira, em plenário.

Quem votou a alteração?

O chamado bloco central (PS e PSD) votaram sozinhos a favor do artigo que cria um novo modelo de debates com o Governo.

Contra esta alteração, votaram os representantes no grupo de trabalho do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS-PP, do PAN, da Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Então, o Governo só vai ao Parlamento de dois em dois meses?

Não, só o primeiro-ministro. Segundo o texto aprovado, o artigo relativo aos debates com o chefe do executivo passa a chamar-se “Debates com o Governo” e define-se que o Governo compareça, pelo menos, uma vez por mês para debater em plenário com os deputados.

Este debate mensal terá dois formatos alternados:

um será sobre política geral – e, este sim, conta com a presença obrigatória do primeiro-ministro

o outro é com o Governo – incide sobre política sectorial e inicia-se com uma intervenção do ministro responsável pela área governativa sobre a qual incide o debate. Nesta versão não é obrigatória a presença do primeiro-ministro.

Na prática, o primeiro-ministro só comparece obrigatoriamente no Parlamento para responder a perguntas sobre política geral, de dois em dois meses.