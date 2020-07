Extrema-direita. O PNR agora chama-se "Ergue-te", uma mudança para "refrescar a imagem"

O Partido Nacional Renovador (PNR) alterou o nome para “Ergue-te”, justificando a mudança com a necessidade de "refrescar a imagem" ao fim de 20 anos, anunciou esta quarta-feira o partido de extrema-direita.

A mudança de nome foi aprovada pelo Tribunal Constitucional (TC) em acórdão com data de 10 de julho.

“Como é do conhecimento geral, a intenção de se mudar a designação do partido já vinha dos finais de 2018, tendo nós entendido fazê-la no presente ano – os vinte anos de existência do nosso partido – permitindo uma passagem gradual e faseada do “património” PNR para Ergue-te”, assinala a direção do "Ergue-te", no site do partido.

A sigla PNR transformou-se em “E” e o símbolo do partido é a palavra “Ergue-te” a azul com uma chama vermelha no hífen.