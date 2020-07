Rodrigo nasceu sem rosto mas já come e palra. “Está a surpreender”, diz a mãe

No dia em que a ministra da Saúde é ouvida no Parlamento sobre o caso do “bebé sem rosto”, como ficou conhecido, a Renascença falou com a mãe do Rodrigo. Marlene Simão diz que o filho “tem estado a surpreender”.

“Para os problemas que tem, está com um desenvolvimento bastante bom”, afirma. “Come a papa, come bem, parla, interage connosco e tenta-se virar, mas como a cabeça é muito pesada tem alguma dificuldade”, descreve Marlene.

É por isso – por causa da hidrocefalia – que Rodrigo deverá ser operado em breve.

“A cirurgia é para a cabeça deixar de crescer tanto, para drenar o líquido que acumula no cérebro. O Rodrigo tem as más formações faciais e cerebrais, mas o resto do corpo está tudo bem”, explica a mãe.