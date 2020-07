Passageiros que entraram em Portugal sem teste foram identificados pelo SEF

Veja também:

Os cidadãos oriundos de países de fora do espaço Schengen que entraram em Portugal sem qualquer comprovativo de teste negativo à Covid-19 foram identificados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para posterior contacto, avançou a secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira, em conferência de imprensa.

Questionada acerca dos casos de cidadãos que, segundo o Diário de Notícias, se recusaram a fazer o teste à chegada, no próprio aeroporto, a expensas próprias, Jamila Madeira garantiu que o número de casos é “absolutamente marginal”, que estes foram identificados e serão contactados pelas autoridades de saúde.

Além disso, Jamila Madeira revelou que estes passageiros preencheram o “Passenger Location Card” (PLC), que reúne todos os dados acerca de onde passaram e com que passageiros contactaram durante o voo.

A secretária de Estado da Saúde não avançou, no entanto, números. De acordo com o relatado pelo Diário de Notícias, no voo que chegou a Lisboa vindo de Maputo na tarde do último sábado, "em mais de 200 passageiros, 106 viajavam sem o teste feito recusaram-se a fazê-lo à chegada, e seguiram o seu caminho deixando apenas a morada e contacto".

Portugal regista 1.702 mortes (mais cinco que na terça-feira) e 49.150 casos (mais 252, o que supõe um aumento de 0,5% e representa quase o dobro de novos casos da véspera, 127) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Quatro das mortes e 215 (85,32%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 24.685 casos confirmados.

O relatório desta quarta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de terça, mostra uma subida de 230 no número de recuperados, para um total de 33.999 (69,17% dos casos confirmados). O número de casos ativos sobe para 13.449 (mais 17).