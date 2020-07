Fiscais das “secretas” alertam para aumento exponencial de ciberataques durante a pandemia

O conselho de fiscalização das “secretas” admite que a pandemia fez acelerar “exponencialmente”, no primeiro semestre do ano, o “registo de ciberataques”, “como meio da própria espionagem, sabotagem, subversão e criminalidade organizada e grave”. A avaliação, sem mais pormenores, dado tratar-se de um documento não classificado, é feita no relatório do primeiro semestre de 2020 do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República (CFSIRP), com a data de 15 de julho, publicado no seu “site”, na parte em que analisa a atuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS).

Dado que o último relatório, referente a 2019, é de abril, e face “à situação muito peculiar” causada pela pandemia, o conselho optou por reafirmar “as avaliações, apreciações, preocupações e propostas” nesse documento, e focar a atenção nos desafios colocados aos serviços pelo surto epidémico que afeta o mundo deste o início do ano. E reafirma que “a Covid-19 deve ser encarada como um assunto de segurança nacional”, com todas as consequências para a necessidade de respostas por parte dos serviços de informações, em Portugal e no mundo. Os tempos de pandemia, lê-se no texto, “aceleraram exponencialmente (como era perfeitamente previsível) o registo de ciberataques”, também como meio da própria espionagem, sabotagem, subversão e criminalidade organizada e grave”.