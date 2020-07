Doze funcionários infetados em surto de Covid-19 na Lisnave

Veja também:

Foram identificados 12 casos positivos de Covid-19 nos estaleiros da Lisnave, de acordo com a informação adiantada esta quarta-feira pelo sub-diretor da Direção-Geral da Saúde, na habitual conferência de imprensa ds DGS.

Todos os infetados são funcionários, testados na sequência de um surto identificados na semana passada. Dos 72 testes, 60 obtiveram resultado negativo ao novo coronavírus.

Ao contrário do que tinha sido noticiado por alguns órgãos de comunicação social, nenhum membro da tripulação testou positivo à Covid-19, avançou Diogo Cruz.

De acordo com o relatório desta quarta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de terça, Portugal regista 1.702 mortes (mais cinco que no dia anterior) e 49.150 casos (mais 252, o que supõe um aumento de 0,5% e representa quase o dobro de novos casos da véspera, 127).

Quatro das mortes e 215 (85,32%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 24.685 casos confirmados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 14,9 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 617 mil, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Dos casos de infeção, mais de 8,5 milhões tiveram alta.

Os EUA são o país com mais óbitos (142.080), seguidos de Brasil (81.487), Reino Unido (45.507), México (40.400), Itália (35.073) e França (30.168).

Depois de surgir em Wuhan, na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras. Portugal esteve em estado de emergência entre 19 de março e 2 de maio.