Covid-19. Bombeiros de Izeda impossibilitados de prestar socorro

Os Bombeiros Voluntários de Izeda, no concelho de Bragança, estão sem condições para prestar socorro à população. Um elemento da corporação testou positivo à Covid-19 e os restantes elementos encontram-se em isolamento profilático.

De acordo com o comandante do corpo de bombeiros, Óscar Esménio, há “14 elementos”, onde se inclui o próprio comandante, “em isolamento profilático com exposição de alto risco” e cerca de sete a oito “com exposição de baixo risco”.

Todos os elementos que integram a corporação de Izeda vão realizar testes à Covid-19 na próxima sexta-feira.

Em comunicado, os Bombeiros Voluntários de Izeda informam que não têm “condições para prestar socorro”.

“Informamos que o quartel não pode prestar qualquer tipo de socorro à população, uma vez que poderia pôr em risco os próprios operacionais e a população em geral”, lê-se no comunicado.

“O socorro irá ser prestado pelas corporações de Bombeiros de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vimioso”, informa a corporação de Izeda, alertando que “os meios podem demorar mais do que o normal a prestar socorro”.

O bombeiro que testou positivo à Covid-19 tem 30 anos e terá sido infetado por um irmão que veio de Andorra. Está em isolamento, em casa, com sintomas ligeiros.