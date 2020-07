Chegada de migrantes ao Algarve. "Portugal está numa situação de grande vulnerabilidade"

O Sindicato dos Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) considera que o desembarque de migrantes na costa algarvia revela que "Portugal está numa situação de grande vulnerabilidade".



Depois de, na terça-feira, 21 migrantes terem sido intercetados pela GNR na Ilha do Farol, o sindicalista Acácio Pereira diz à Renascença que "um país, com uma costa com esta dimensão, que é, simultaneamente, fronteira portuguesa e da União Europeia devia ter uma atenção especial", porque esta "é uma situação que nos coloca riscos, no plano migratório, mas também no plano criminal e da nossa segurança interna".

Por outro lado, o dirigente do Sindicato dos Inspetores do SEF avisa para o que diz ser "o efeito chamada”.

“Se as pessoas começam a ver que conseguem chegar com facilidade, o Algarve poderá tornar-se um ponto de chegada, à semelhança do que aconteceu noutros pontos da Europa. Provavelmente, não com a mesma dimensão, mas pode acontecer."