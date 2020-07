“Bragança. Naturalmente!” Para atrair turistas e mitigar efeitos da Covid-19

“Uma estratégia para impulsionar a economia local e o destino Bragança, garantindo, dessa forma, a maior segurança sanitária possível para turistas e locais”, assinala o autarca, dando como exemplo “os postos de turismo e todos os equipamentos culturais municipais, tal como grande parte dos operadores turísticos locais, já com o selo ´Clean & Safe´, assegurando todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde”.

Numa primeira fase, o município foca o seu target no público nacional, dando primazia à qualidade do turismo e ao aumento da estada média por visitante, em detrimento da quantidade e do turismo massificado que antes se verificava.

É neste contexto que o município de Bragança apresenta uma nova campanha de promoção territorial, com o objetivo de estimular a retoma do turismo.

Das dificuldades fazer oportunidades

“Estamos a reinventar a nossa estratégia e a procurar transformar as dificuldades em oportunidades”, declara Hernâni Dias, acrescentando que “apesar de não ser possível inverter, na totalidade, as perdas estimadas para 2020, esta nova campanha pretende mitigar o impacto negativo do confinamento nos índices do turismo local”.

O presidente da autarquia de Bragança está convicto de que os “destinos ditos populares, aqueles que eram mais frequentados pelos turistas pelo efeito massificação perderam o espaço nas preferências” e vê aqui uma grande oportunidade para cativar gente ao seu concelho.

“As pessoas estão a voltar-se para destinos mais seguros com forte vocação para a natureza e até da própria vivência, na experienciação autêntica e o território de Bragança surge neste caso concreto, tendo em conta as suas características próprias como uma excelente opção para aqueles que querem fazer um turismo diferente”, afirma o autarca, acrescentando que “Bragança é o território que as pessoas devem escolher para poderem passar o seu tempo de forma segura”.

O presidente da Câmara de Bragança alude às perdas em termos de turismo no país, perspetivadas em cerca de 40% pela própria OMS, considerando os efeitos brutais e muito nefastos na atividade económica dos territórios.

“Não sendo possível inverter, na totalidade, as perdas estimadas para 2020, pretende-se influenciar e aumentar o tempo de estada média de cada hóspede, mitigando, dessa forma, o impacto negativo da pandemia nos índices do turismo local”, explica o autarca, acrescentando que, “se conseguirmos fazê-lo, estamos a dar um contributo positivo não só para o nosso território, mas, também, para o país, de forma genérica”.

A título de exemplo, segundo os últimos dados disponibilizados pelo INE, em 2018, os proveitos das unidades hoteleiras de Bragança aumentaram em 6,07 por cento (+200 mil euros), relativamente ao ano anterior.

Uma tendência que se vinha a arrastar nos últimos anos e que, desde 2014, obteve um aumento de 83,95 por cento (+1.51M€) e que se vê ameaçada pelo contexto pandémico atual.

A campanha “Bragança. Naturalmente!” pretende mitigar esses efeitos, preservando postos de trabalho no concelho e dinamizando a economia local.

Além de um vídeo-marketing, a campanha prevê a criação do portal online “Visit Bragança”, um novo guia turístico, a colocação de vários outdoors e painéis digitais em locais estratégicos do país, incluindo as grandes áreas metropolitanas, colocação de publicidade na rede de autocarros que, diariamente, percorre as estradas de Portugal e fam-trips, em diferentes escalas e com objetivos distintos.