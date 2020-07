Ucrânia. Sequestrador rende-se após obrigar Presidente a promover documentário com Joaquin Phoenix

A pedido do sequestrador, Zelenskiy recomendou, num vídeo com poucos segundos, o documentário "Earthlings" , sobre direitos dos animais. O vídeo foi apagado assim que os reféns foram libertados.

Chegou desta forma bizarra ao fim o impasse iniciado na manhã de terça-feira, depois de Maksym Kryvosh, 44 anos, ter tornado reféns todos os passageiros que seguiam na viatura, ameaçando com disparos constantes e, até, com uma granada. Ninguém ficou ferido.

O homem armado que, esta terça-feira, tomou de assalto um autocarro com 13 pessoas a bordo em Lutsk, na Ucrânia, rendeu-se às autoridades depois de convencer o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, a promover, via Facebook, um documentário estrelado pelo ator Joaquin Phoenix.

Políticos são "os verdadeiros terroristas

Antes, o homem armado já tinha pedido, através das redes sociais, que diversas figuras da política ucraniana admitissem publicamente serem "os verdadeiros terroristas", pedido que não chegou a ser satisfeito.

De acordo com o jornal "The Guardian", ninguém ficou ferido durante este incidente, que culminou perto das 22h00 (20h00 em Portugal continental), apesar de o sequestrador ter disparado várias vezes para o exterior do autocarro.

Enquanto durou o sequestro, o atirador chegou à fala com os jornalistas e monitorizou as redes sociais, usando os reféns para pedir para falar diretamente com o Presidente, objetivo que acabou por conseguir concretizar.

Numa demonstração de cooperação com as autoridades, libertou inicialmente três reféns, incluindo uma mulher grávida, segundo a agência Reuters. Depois de o Presidente ucraniano ter cumprido a promessa de publicar um vídeo a falar sobre o documentário narrado pelo ator Joaquin Phoenix, os restantes reféns foram libertados.

Kryvosh esteve detido perto de uma década por variados crimes, onde se incluem fraude e posse ilegal de armas e munições. Na Internet, mostrou-se anti-governo, deixando um manifesto com mais de 500 páginas em que acusava os políticos do seu país de serem todos terroristas. Pelo caminho, segundo o "The Guardian", os meios de comunicação social locais também descobriram que se auto-entitulava "ativista dos direitos dos animais" e as autoridades passaram a tratá-lo como uma pessoa "instável".