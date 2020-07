Homem armado toma de assalto autocarro na Ucrânia

[Notícia atualizada às 11h11 de 22 de julho de 2020]



Um homem armado tomou de assalto um autocarro em Lutsk, na Ucrânia, esta terça-feira. A bordo estavam treze pessoas (e não vinte, como foi inicialmente adiantado pelas autoridades).

Segundo avança o jornal "The New York Times", citando fonte da polícia local, o sequestrador estava armado e com explosivos. As autoridades tentaram negociar com o homem, que já foi identificado e que, periodicamente, disparava e mostrava o material bélico tendo, inclusive, atirado uma granada à polícia (que não chegou a detonar).

A zona foi cercada pela polícia e todo o centro da cidade, que se situa a cerca de 400 quilómetros da capital Kiev, foi encerrado.

Terá sido o próprio sequestrador a dar o alerta às autoridades, identificando-se como Maksim Krivosh, de 44 anos. De acordo com o ministro do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, o autor do crime mostrou "frustração pelo sistema" ucraniano nas suas redes sociais. Terá escrito um livro sobre a sua experiência na prisão, onde esteve pelo menos 10 anos, declarando que, nesse período de tempo, "tentaram corrigir-me, mas eu não fui corrigido. Pelo contrário, tornei-me mais quem sou".