​Fiat Panda Hybrid: Simples e poupado

O preço de 17 mil euros para a versão testada, que inclui em extras os sensores de estacionamento e a pintura metalizada, podem levar os clientes a ponderar outras opções no segmento.



Mas, com consumos, que no nosso caso registámos de 4,3 litros aos cem, ainda que com muitas cautelas, o leque de veículos a comparar, reduz-se.

Visto de fora, o Fiat Panda Hybrid, tem boa pinta. Um ar robusto, a prometer desafiar um estradão, se o alcatrão acabar.

Apresenta um para-choques parcialmente negro, e embaladeiras das rodas algo salientes que reforçam o estilo, bem como os grupos ópticos separados, que lhe dão um ar moderno. E é alto, o que o distingue no meio da multidão.

Interior